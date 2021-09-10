العبرة تخنق ميقاتي في خطابه الأول.. ويطالب اللبنانيين بـ

2021/09/10 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خنقت العبرة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أثناء أول خطاب له، حيث كان يتحدث عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، داعيًا إياهم إلى التضامن، وتعهد بالعمل على وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وإعادة ازدهاره.

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