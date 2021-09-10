بدعم تركي.. جبهة جديدة لـ

2021/09/10 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولى التحركات كانت في أغسطس الماضي بإعلان فصيلين عسكريين بارزين تشكيل ما يسمى بـ"غرفة القيادة العسكرية الموحدة – (عزم)"، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تقريب وجهات النظر، وبحث آليات التنسيق والعمل المشترك" في المنطقة.

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