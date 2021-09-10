الخارجية الفرنسية: 49 فرنسيا وعائلاتهم على متن رحلة الإجلاء من كابل إلى الدوحة

2021/09/10 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر 49 فرنسيا وعائلاتهم على متن طائرة الإجلاء من مطار كابل إلى الدوحة الجمعة، في ثاني رحلة من نوعها منذ استكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية آب/أغسطس الماضي.

وذكرت وكالات إعلام عالمية أن عملية الإجلاء هذه تسمح لتسعة وعشرين مواطنا فرنسيا وعائلاتهم بالوصول إلى قطر حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي في بيان، مضيفا أن رحلة مستأجرة من الحكومة ستنقلهم إلى باريس.

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