الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....19 - محمد الحنفي

2021/09/10 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي تخلف جماعاتنا نتيجة لاعتماد الفساد الجماعي:.....3ط ـ ونجد أن التخلف الجماعي متعدد الأوجه، نظرا لدواعي التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.فتخلف جماعاتنا الترابية، باعتبارها مهتمة بتقديم مختلف الخدمات، إلى سكان الجماعة، وإلى الوافدين عليها من خارج السكان، يتمثل في:أولا: ضعف البنيات التحتية: جملة، وتفصيلا، سواء تعلق الأمر بالماء، أو بمجاري الماء غير الصالح، أو با ......





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