رسول يعلن إحباط هجوم لداعش في جبال قره جوغ

2021/09/10 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن يحيى رسول المتحدث العسكري، باسم القائد العام للقوات المسلحة، إحباط هجوم لتنظيم داعش، في سلسلة جبال قره جوغ.

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 أيلول 2021): "ثأراً لشهدائنا الابرار… تمكنت قواتنا الامنية البطلة من احباط محاولة للتعرض على قطعاتنا من جهه سركلان قرب سلسلة جبال قرة جوغ، بعد أن تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا".

وأضاف، "حيث تم تنفيذ واجب امني وباشراف من امر لواء 51 وقائد فرقة المشاة 14 على هذه المجموعة وتم قتل احد الارهابيين والعملية لا زالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة".

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