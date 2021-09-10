إحباط محاولة تعرض على القطعات الأمنية قرب جبال قرة جوغ

2021/09/10 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن قتل إرهابي وإحباط محاولة تعرض على القطعات الأمنية قرب جبال قرة جوغ.

وقال اللواء رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ثأراً لشهدائنا الابرار، تمكنت قواتنا الامنية البطلة من احباط محاولة للتعرض على قطعاتنا من جهه سركلان قرب سلسلة جبال قرة جوغ، بعد ان تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا".

وأضاف، أنه "تم تنفيذ واجباً امنياً وباشراف من امر لواء 51 وقائد فرقة المشاة 14 على هذه المجموعة وتم قتل احد الارهابيين والعملية لازالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

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