2021/09/10 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5-NDSwi39hM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف تقدم في #نينوى يرشح شخصيات كفوءة وعلمية لخوض الانتخابات | تقرير انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف تقدم في #نينوى يرشح شخصيات كفوءة وعلمية لخوض الانتخابات | تقرير انس الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).