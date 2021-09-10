2021/09/10 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، على ضرورة زيادة وتعزيز نقاط المراقبة والرصد وتكثيف الجهد الاستخباراتي في قضاء مخمور.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قائد القوات البرية الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشديدات أمنية واستخبارية في قضاء مخمور المركز الخبري الوطني.

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