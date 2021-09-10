سولشاير يؤكد مشاركة رونالدو أمام نيوكاسل غدا

2021/09/10 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد أولي جونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة أن مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو سيشارك ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة التي يحتضنها ملعب (أولد ترافورد) مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليج”.

ورفض سولشاير الكشف عما إذا كان سيدفع برونالدو في التشكيلة الأساسية أم سيدخل إلى الملعب من مقاعد البدلاء.

ويستهل “الدون” غدا السبت حقبته الثانية مع (الشياطين الحمر)، وذلك بعد عودته إلى بيته في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية قادما من نادي يوفنتوس.ويتواجد كريستيانو منذ أيام في مانشستر، وذلك بعد تحطيم الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل أهدافا مع منتخب بلاده في التاريخ، ويشارك في الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب النرويجي ورفقة زملائه الجدد.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “أمضى رونالدو أسبوعا جيدا معنا وأنا متأكد من أنه سيكون في الملعب في مباراة السبت بأي وقت”.وأضاف سولشاير: “نحن على دراية بما حققه في مسيرته، ولكنه جاء إلى هنا للفوز بالمزيد.



فهذا ما يفعله.



لقد عاش رونالدو بأكبر قدر من الانضباط، وعندما جاء إلى هنا أتذكر مدى استعداده الجيد، لقد وصل قبل 45 دقيقة من بدء الحصة التدريبية”.

يُذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع “الدون” صاحب الـ36 عاما بعد قضائه ثلاثة مواسم مع يوفنتوس تُوج خلالها بعدة ألقاب محلية، ولكنه أخفق على المستوى القاري، حيث انتقل إليه قادما من ريال مدريد الذي توج معه بالتشامبيونز ليج أربع مرات طوال تسع سنوات.

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