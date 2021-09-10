احباط محاولة للتعرض على القطعات العسكرية قرب سلسلة جبال قرة جوغ

2021/09/10 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، إحباط محاولة للتعرض على القطعات العسكرية من جهة سركلان قرب "سلسلة جبال قرة جوغ.وقال رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قواتنا الامنية تمكنت من احباط محاولة للتعرض على قطعاتنا من جهة سركلان قرب "سلسلة جبال قرة جوغ".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد أن تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا، وقامت القوات الامنية من لواء 51 وفرقة المشاة 14 بالتحرك على هذه المجموعة وتم قتل احد الارهابيين".واوضح الناطق باسم القاعد العام، ان "العملية لازالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة".

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