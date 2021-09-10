2021/09/10 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على مخابئ أسلحة لتنظيم داعش في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي عثرت على كدس من السلاح والعتاد أثناء عمليات التمشيط في إحدى البساتين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وبينت ان "ذلك خلال العمليات الأمنية التي يقوم بها اللواء لملاحقة فلول “داعش” الارهابي لغرض تأمين القضاء بشكل كامل و تعزيز الأمن فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على مخابئ أسلحة داعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على مخابئ أسلحة داعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).