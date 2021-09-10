توضيح رسميّ حول قضية

2021/09/10 | 19:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة التربية، الجمعة، توضيحًا حول قضية مدرّس "تجاوز" على فتيات أثناء حصص داخل مدرسة في محافظة بابل.

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وذكرت الوزارة في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، أنّ "متابعة مباشرة جرت لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجاوز أحد المدرسين السابقين ضمن ملاك تربية بابل على عدد من الطلبة".

وأضاف البيان، أنّ "الوزارة نسقت مع مديرية تربية بابل، وتبين فيما بعد أنّ المديرية قامت بإصدار كتاب فصل المدرس المشار إليه في مقطع الفيديو قبل أكثر من سنة، وهو الآن خارج نطاق المؤسسة التربوية ولا يعمل ضمن المدارس الحكومية والأهلية، فضلاً عن منعه من التدريس في المعاهد الأهلية أيضًا، نتيجة للشكاوى الكثيرة المقدمة بحقه، بسبب مخالفته قواعد العمل في النظام التربوي وابتعاده عن الذوق العام".

وشدد البيان، أنّ "الوزارة لن تسمح لأي شخص بالمساس بأنظمة وقواعد النظام التربوي للحفاظ على رصانته"، مؤكدًا "الحرص الشديد على مستقبل الطلبة والاستمرار في أداء عملها المهني وصولاً إلى الهدف المنشود".

وتداول مدونون مقاطع مصورة وتسجيلات لمدرس في المرحلة الثانوية أثناء تقريع فتيات بعبارات نابية.

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