نيجيرفان البارزاني يدعو لإجراء الدعاية الانتخابية بأجواء مدنية هادئة بعيداً عن الفوضى والتسقيط

2021/09/10 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني القوى السياسية والمواطنين في الإقليم إلى إجراء حملات الدعاية للانتخابات في أجواء مدنية هادئة بعيداً عن الفوضى والتسقيط.

وجدد البارزاني في بيان موجه إلى مواطني الإقليم، دعوته جميع الأطراف إلى إجراء حملات دعائية مدنية هادئة راقية المستوى، لا تؤدي إلى مضايقة المواطنين وتبتعد عن اشكال الفوضى والتسقيط والتشهير بالغير، وألا تقوم بأي شكل على المس والإساءة لشخصيات المرشحين وخاصة المرشحات.

كما دعا بارزاني، الأطراف والمؤسسات الإدارية والأمنية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني كافة، إلى التعاون في إنجاح عملية إدارة الحملات الدعائية في إطار القانون، لكي تجري بحرية تامة وتمنح فرص متساوية ومتكافئة للأطراف والمرشحين كافة.

وشدد البارزاني بالقول، يجب ألا تشهد الحملات الانتخابية تصرفات تجعل التنسيق والتعاون والتعاضد والعمل المشترك بعد الانتخابات في بغداد أمراً أكثر صعوبة.

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