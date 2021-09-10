مفوضية الانتخابات: عدد المراقبين الدوليين وصل إلى أكثر من 500 مراقب

2021/09/10 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المراقبين الدوليين وصل إلى أكثر خمس مئة مراقب.

عضو إعلام مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن قال إن هنالك 150 مراقباً من الامم المتحدة، من دول عربية وأجنبية، ومن الاتحاد الاوروبي 70 مراقبا، فضلا عن الجامعة العربية التي سيكون لها دور كبير بالمراقبة، اضافة إلى مشاركة منظمات مختصة بالشأن الانتخابي وعددها 25 منظمة، كل منظمة سترسل فريقا خاصا بها.

ولفت إلى أن السفارات العراقية وجهت دعوة إلى 51 سفارة عربية واجنبية، وهناك زيارات من مجلس المفوضين الى سفارات دول عربية واجنبية، لإرسال فرقهم إلى العراق، مؤكداً أن عدد المراقبين سيصل الى 500 أو 600 مراقب دولي.

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