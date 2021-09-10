فكرته تأخرت لعقود.. العراق يسعى لتأسيس صندوق الأجيال لمواجهة نضوب النفط

2021/09/10 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة تعتزم الحكومة العراقية إنشاء أول صندوق ثروة سيادية تموله من فائض الموازنات المالية بهدف بناء حاجز مالي متماسك يمنع الانهيار الاقتصادي، فضلا عن إمكانية استثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي، ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ جراء هبوط أسعار النفط.وصناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من …

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العراق يسعى لتأسيس صندوق الأجيال لمواجهة نضوب النفط أولاً على النور نيوز.

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