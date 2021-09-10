بابل.. عمليات استباقية وممارسات امنية قبيل إنطلاق خطة زيارة الأربعين

2021/09/10 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بابل،اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات استباقية وممارسات امنية واسعة قبيل إنطلاق خطة زيارة الأربعين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز إجراءات الأمن الوقائي تمهيدا لتنفيذ خطة تأمين زيارة الأربعين المرتقبة، شرعة قوة مشتركة تألفت من أقسام شرطة المحاويل، المسيب، الإسكندرية، الرافدين، وأفواج الطوارئ، ومكافحة الإجرام، ومديرتي الاستخبارات والأمن الوطني، وأمن واستخبارات بابل معززة بمفارز مكافحة المتفجرات و K9، بتنفيذ ممارسات أمنية استباقية واسعة شملت معظم مناطق قاطع المسؤولية شمالي محافظة بابل".

واضافت ان "الممارسات تضمنت نصب سيطرات اعتراضية، وإجراء مسح ميداني لمناطق الواجب، وتفتيش الأهداف، والدور، والهياكل المتروكة، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين، ومتابعة المخالفين، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٤٢ ) مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة، فضلاً عن ( ١٥ ) مخالفة مرورية، وحجز ( ٥ ) دراجات نارية مخالفة".

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