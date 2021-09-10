2021/09/10 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن عدد الآبار المنجزة في محافظة ديالى، مشيرة الى ما يقارب 160 بئرا، فيما بينت أن الخزين المائي في سدي حديثة والموصل “جيد”. وقال مستشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تكشف عدد الآبار المنجزة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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