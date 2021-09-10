2021/09/10 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسببت كاميرا سرعة “معطلة” مثبتة في إحدى المدن البريطانية بجمع أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 7 ملايين دولار) من الغرامات على مدار عامين.ووفقا لصحيفة “ميترو” البريطانية، فإن كاميرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا: كاميرا “معطلة” تتسبب في تغريم آلاف السائقين المركز الخبري الوطني.

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