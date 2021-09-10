2021/09/10 | 19:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار تمنع ترويج معاملات المواطنين دون "بطاقة التلقيح" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/10 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تمنع ترويج معاملات المواطنين دون "بطاقة التلقيح") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تمنع ترويج معاملات المواطنين دون "بطاقة التلقيح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).