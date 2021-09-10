شيرين رضا تدعو ابنتها نور لعدم الالتفات لـ

2021/09/10 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة المصرية شيرين رضا إنها لم تجد من المناسب أن تبارك لابنتها نور عمرو دياب بالخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنت لها السعادة.

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