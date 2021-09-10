2021/09/10 | 19:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في ديالى بمصرع وإصابة 4 أشخاص، يوم الجمعة، بحادث سير مروّع على طريق بغداد-كركوك.وقال المصدر إن “مدنيا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون بحادث تصادم عجلتين على طريق بغداد_كركوك قرب ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)”.واضاف أن “فرق الاسعاف نقلت الضحية والمصابين إلى مستشفى الخالص العام”.ويطلق اهالي ديالى على طريق بغداد -كركوك طريق الموت لكثرة حوادثه المرورية المميتة والتي تتصدر حوادث المرور في العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث على “طريق الموت” في ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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