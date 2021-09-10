الهيئة القضائية للانتخابات: نتائج التصويت الخاص ستُعلن مع العام

2021/09/10 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، أن نتائج التصويت الخاص ستُعلن مع نتائج التصويت العام، وذلك خلال حسم الطعن المقدم من إحدى الكتل السياسية، بشأن قرا المفوضية.

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