2021/09/10 | 20:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BMb5TXNy-7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي إلى إيران .. ملفات داخلية وخارجية على طاولة الحوار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي إلى إيران .. ملفات داخلية وخارجية على طاولة الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).