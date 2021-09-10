نتائج اليوم الأول من عمليات 'ثأر الأبطال'

2021/09/10 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن نتائج اليوم الاول من عملية (ثأر الأبطال) التي انطلقت فجر اليوم وفق معلومات استخبارية دقيقة لتطهير الشريط الحدودي العراقي السوري والمناطق الواقعة بين الحدود وطريق عكاشات.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، إنه اليوم الأول من العملية تم خلاله "تطهير تسعة مناطق مهمة امنيا ( وادي عزام-وادي الردكا-صويب-الفيدة- وادي الخرش-مكر الذيب-وادي صواب) اضافة للمناطق المحاذية للشريط الحدودي".

واشار البيان الى ان "العملية جاءت بنتائج مهمة وفق ماخطط لها الا وهي محاصرة العدو من الجهات كافة ثم الانقضاض عليه".

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