توب 5: تشكيل حكومة لبنان.. ودور المرأة

2021/09/10 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن زيارته المؤجلة إلى السعودية، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي في لبنان، وحديث قيادي في طالبان عن قصر دور المرأة في "الولادة"، وأفغانستان تنضم إلى 12 دولة بلا وزيرات بينها السعودية واليمن، ووداع مهيب لرجل الأعمال محمود العربي في مصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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