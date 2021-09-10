شاهد بالفيديو.. بعد هذا القرار.. هل سيصبح العراق قرية ايرانية ؟ | تقرير

2021/09/10 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PvasbG_7Pc0

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