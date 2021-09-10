2021/09/10 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لنوع نادر من أسماك القرش، تم رصده من قبل ضابط بحرية في مرسى دارسينا ميديسيا في بلدة بورتوفيرايو بجزيرة إلبا الإيطالية.وذكر موقع “ذا ميرور” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصطياد قرش نادر بوجه خنزير وعلماء يكشفون نوعه المركز الخبري الوطني.

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