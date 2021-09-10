الموارد تتحسب لتأخر موسم الأمطار وتطمئن حول سدي الموصل وحديثة

2021/09/10 | 21:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، إعداد خطة لريّ المزروعات تحسبًا لتأخر موسم الأمطار المقبل.

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وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح، 10 أيلول/سبتمبر، إنّ "الخطةً الصيفية شارفت على الانتهاء، خاصة زراعة محصول الرز في منطقة الفرات الأوسط في محافظات النجف والديوانية وجزء من محافظة المثنى في منطقة الرميثة".

وأكّد، أنّ "الوزارة أوفت بالالتزامات المائية للخطة الصيفية من خلال الخزين المائي المتوفر"، مبينًا أنّ "الوزارة تعمل على تأمين الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير، تحسبًا لعدم هطول أمطار مبكرة".

ووصف المستشار، الخزين المائي في سدي الموصل وحديثة بـ "الجيد"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة أكملت حفر أكثر من 100 بئر في محافظة ديالى، ليقترب عدد الآبار من 160 بئرًا، بهدف توفير المياه لبساتين المحافظة".

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