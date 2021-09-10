حادثة ’مروعة’ في ذي قار.. مصرع عائلة كاملة بسبب حريق التهم منزلهم

2021/09/10 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقيت أسرة كاملة، الجمعة، مصرعها نتيجة حريق اندلع في منزلهم جنوبي محافظة ذي قار.

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وقال مصدر في شرطة المحافظة لـ"ناس"، (10 أيلول 2021): إن "أسرة مؤلفة من أربعة أطفال ووالدتهم توفوا جميعهم نتيجة حريق اندلع في منزلهم في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وانتشال الجثث ونقلها للطب العدلي"، مؤكدا أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق".

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