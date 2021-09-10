2021/09/10 | 21:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توفيت امرأة وأطفالها الأربعة، اليوم الجمعة، في حريق اندلع داخل منزلهم بمحافظة ذي قار.وأفاد مصدر، بأن “امرأة توفيت مع أطفالها الأربعة بسبب حريق اندلع في منزلهم في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ في ذي قار”.وأضاف المصدر، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وانتشال الجثث ونقلها للطب العدلي”، مؤكدا أن “التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة امرأة وأطفالها الأربعة في حريق اندلع داخل منزلهم في ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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