عملية أمنية في بادية النجف.. هذه نتائجها

2021/09/10 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تمكن عناصره من تفكيك وتفجير مخلفات حربية في بادية النجف.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وشرطة محافظة النجف الاشرف، نفذت عملية استباقية ضمن قاطع المسؤولية محور بادية النجف الهدف منها تأمين البادية والخط الاستراتيجي".

وأضاف ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مخلفات حربية في المنطقة، حيث باشرت الهندسة العسكرية التابعة للواء الثاني بالحشد الشعبي بتفكيك عدد منها وتفجير عدد آخر وذلك لتأمين البادية والمواطنين الذين يسكنون فيها".

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