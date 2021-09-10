حذرت الممتنعين من التسديد.. الكهرباء تعلن اتخاذ اجراءات جديدة بشأن الجباية

2021/09/10 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، اليوم الجمعة، عن تبني اجراءات جديدة تتضمن تكثيف الجباية واقامة الدعاوى القانونية بحق الممتنعين عن تسديد اموال الكهرباء.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرها العام، جابر محمد مزيد، أكد على اهمية تكثيف جهود الجباية واقامة الدعاوى القانونية بحق الممتنعين عن تسديد اجور الكهرباء لادامة واستمرار الخدمة المقدمة للمواطنين".

وبينت أن "ذلك ضمن توجيهاته في اجتماع ضم مدراء الفروع ومسؤولي اقسام المبيعات والقانونية بحضور معاوني الشؤون الفنية وشؤون التوزيع في الشركة، إذ بيّن فيه ان مبالغ الجباية رافدٌ اساسي في تنفيذ المشاريع وشراء مواد الشبكة الكهربائية وتسديد رواتب الموظفين".

وأضافت أن "الاجتماع تضمن استعراض اعداد الدعاوى القانونية التي اقامتها فروع الشركة بحق الممتنعين عن التسديد والمبالغ المستحصلة منها"، لافتة إلى أن "المدير العام وجه بمتابعة تلك الديون وعدم التهاون والتلكؤ في استحصالها واقامة تلك الدعاوى لتراكم المبالغ بحق اصحابها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".

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