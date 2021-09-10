في حريق مروع.. مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة في ذي قار

2021/09/10 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، بمصرع عائلة أحد منتسبي الأمن، الأم وأولادها الأربعة، بحادث حريق في منزله ضمن سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، وسط ظروف غامضة.

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن الحريق كان عبارة عن انتحار جماعي نفذته الوالدة بحق أطفالها ونفسها".

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