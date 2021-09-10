الموارد توضح بشأن الخزين المائي

2021/09/10 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، إيفاء التزاماتها المائية تجاه الخطة الزراعية الصيفية، مشيرة إلى أنها أمنت الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير، مبينة أن الخزين المائي في سدي حديثة والموصل جيد.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب للوكالة الرسمية، إن "الخطة الصيفية شارفت على الانتهاء خاصة زراعة محصول الرز في منطقة الفرات الاوسط في محافظات النجف الاشرف والديوانية وجزء من محافظة المثنى في منطقة الرميثة".

واضاف، ان "الوزارة أوفت بالالتزامات المائية للخطة الصيفية من خلال الخزين المائي المتوفر وتقريبا تمت السيطرة على هذا الموضوع بشكل كامل".

واوضح، أن "الوزارة تعمل على تأمين الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير، تحسبا لعدم هطول امطار مبكرة"، مشيرا إلى أن "الخزين المائي في سدي الموصل وحديثة ما يزال جيدا".

وأكد أن "الوزارة أكملت حفر اكثر من 100 بئر في محافظة ديالى، ليصبح عدد الابار ما يقارب 160 بئرا لتوفير المياه لبساتين المحافظة، وهنالك آبار تضم مياه عذبة صالحة للشرب".

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