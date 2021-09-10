هزيمة بقوة الصدمة . - سعيد الكحل

#سعيد_الكحل تشكل محطة انتخابات 8 شتنبر 2021 لحظة تاريخية مهمة في الحياة السياسية للمغرب من حيث نتائجها ودلالاتها .
ذلك أن الناخبين المغاربة ، تصرفوا بكل وعي ووطنية متحررين من أي تأثير ديني أو إيديولوجي ، فقرروا وضع حد لتجربة الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام ، سواء على مستوى الحكومة أو المجالس الترابية .
لقد سبق ومنح جزء مهم من الناخبين أصواتهم لفائدة مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي تمكّن من تصدّر نتائج ال ......
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