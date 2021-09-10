-رومنطيقيو المشرق العربي- لحازم صاغية: مراجعة نقدية - ياسين الحاج صالح

2021/09/10 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في مقصده الأساسي يصبو "رومنطيقيو المشرق العربي"، كتاب حازم صاغية الذي صدر للتو عن "رياض الريس للكتب والنشر"، إلى أن يكون "دفاعاً عن التطابق مع الواقع ومع العالم، والربط بين تغيرهما باتجاه أكثر ديمقراطية وحداثة وتقدماً وعدالة بالإمكانات والأدوات التي يوفرها هذان الواقع والعالم".



عدم التطابق هو الرومنطيقية التي يتعقبها حازم في التفكير والسياسية المشرقيين منذ ما بعد التنظيمات العثمانية، لكن بصورة خاص ......





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