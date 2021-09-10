المغرب، نموذج -حرباوية- الإخوان المسلمين - الطاهر المعز

2021/09/10 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز المغرب، قشرة ديمقراطية لنظام طبقي واستبدادي:هوامش انتخابات 08 أيلول 2021:خسر حزب الإخوان المسلمين (حزب العدالة والتنمية) انتخابات يوم الأربعاء 8 أيلول/سبتمبر 2021، بعد أكثر من عشر سنوات من إدارة الحكومة، بإشراف الملك الذي يحتكر حق اتّخاذ القرارات الهامّة، وإقالة الوزراء وكبار موظفي الدّولة.



يَدَّعِي الملكُ الذي ينظِّم التناوبَ الوهمِيَّ، أو الزّائف، في تصريح من أحد قصوره الثلاثين (20 آ ......





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