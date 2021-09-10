إصابة مصري في هجوم نادر لسمك القرش بالساحل الشمالي

2021/09/10 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت سمكة قرش، الجمعة، شخصًا كان يسبح في مياه شاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، حسبما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.

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