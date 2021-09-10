حكم قضائي يحرم آبل من مليارات الدولارات سنويا

2021/09/10 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قاضية فدرالية، الجمعة، حكما يمنع القيود التي تفرضها شركة آبل على المطورين لاستخدام متجرها لمعالجة مدفوات المستخدمين.

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