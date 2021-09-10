2021/09/10 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار بناء شركة أمازون لمستودع لها في مدينة تيخوانا المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة جدلا كبيرا، إذ بني في منطقة فقيرة وسط بيوت متهالكة، وانتقادات للشركة بسبب فوارق الرواتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستودع شركة “أمازون” وسط بيوت فقيرة في المكسيك يثير جدلا واسعا المركز الخبري الوطني.

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