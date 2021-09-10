مواجهات وإصابات في الضفة ووقفات بالقدس وغزة ووزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باعتقال الأسرى الفارين

2021/09/10 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة اندلعت اليوم الجمعة مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال احتجاجات تندد بالتصعيد داخل السجون، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس باعتقال الأسرى الفارين، تزامنا مع تكثيف جهود البحث عنهم.وشهدت عدة مواقع بالضفة الغربية وقفات ومسيرات تضامنا مع الأسرى تحولت بعضها لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.وذكرت مصادر طبية إصابة 40 …

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