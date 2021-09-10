نيجرفان بارزاني يطلق تحذيرًا بشأن الانتخابات: العالم يراقب

2021/09/10 | 21:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر رئيس إقليم كردستان، الجمعة، القوى السياسية إلى تجنب "الفوضى والتشهير" في الحملات الانتخابية، مؤكدًا أنّ المجتمع الدولي سيراقب الانتخابات عن كثب.

ودعا بارزاني في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، جميع الأطراف إلى "إجراء حملات دعائية مدنية هادئة راقية المستوى، لا تؤدي إلى مضايقة المواطنين وتبتعد عن كافة أشكال الفوضى والتسقيط والتشهير بالغير، وألا تقوم بأي شكل على المس والإساءة لشخصيات المرشحين وخاصة المرشحات".

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كما دعا، الأطراف والمؤسسات الإدارية والأمنية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني كافة إلى "التعاون في إنجاح عملية إدارة الحملات الدعائية في إطار القانون، لكي تجري بحرية تامة وتمنح فرص متساوية ومتكافئة للأطراف والمرشحين كافة".

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وقال بارزاني، إنّ "على جميع الأحزاب والأطراف السياسية أن تضع في بالها أن هدفنا جميعًا هو العمل معًا في بغداد بعد الانتخابات، في سبيل توطيد الديمقراطية ومصالح العراق عامة وتحقيق وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان خاصة".

وأضاف، "يجب ألا تشهد الحملات الانتخابية تصرفات تجعل التنسيق والتعاون والتعاضد والعمل المشترك بعد الانتخابات في بغداد أمرًا أكثر صعوبة"، مبينًا أنّ "التصويت حق وواجب ومسؤولية".

وتابع بالقول، "يجب أن تكون رسالتنا جميعًا هي أن يمارس المواطن حقه هذا، ويؤدي واجبه ويتحمل المسؤولية من خلال مشاركته الفاعلة في عملية الاقتراع، وأن يشارك الجميع في التغيير وجهود بناء مستقبل أفضل".

وأكّد، أنّ "هذه الانتخابات مهمة للعراقيين، وينظر إليها المجتمع الدولي باهتمام، ولذا ستوفد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرقهم وسيراقبونها عن قرب".

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