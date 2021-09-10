ماكرون يرحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

2021/09/10 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة بتشكيل حكومة في لبنان، واصفا الأمر بأنّه "خطوة لا غنى عنها" من أجل "إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها".

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وأشار ماكرون في بيان إلى "ضرورة امتثال السياسيين للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له".

وأبصرت حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النور الجمعة، بعد عام من الفراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة وساهم في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في لبنان منذ عامين.

وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول "سحرية" تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي ضمّت 24 وزيرا لم يخض معظمهم غمار السياسة من قبل، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.

وعلى الرغم من أن معظمهم لا ينتمون الى أي تيار سياسي علنا، لكن سمتهم أحزاب وقادة سياسيون بارزون، ما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق محللين وسياسيين.

وجاءت ولادة الحكومة بعد 13 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس/آب 2020 الذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقما معاناة اللبنانيين الذين بات 78% منهم يعيشون تحت خط الفقر.

وبين الوزراء اختصاصيون على غرار وزير الصحة فراس أبيض الذي قاد عبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، جهود التصدي لوباء كورونا، والأستاذ الجامعي ناصر ياسين، مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية.



كما تضم سفيرين سابقين هما عبدالله أبو حبيب (وزيرا للخارجية) ونجلاء رياشي (وزيرة للتنمية الإدارية)، المرأة الوحيدة في الحكومة، إضافة الى الإعلامي المعروف جورج قرداحي.

وستعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها قبل ظهر الإثنين المقبل.

وأدلى ميقاتي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة بكلمة من القصر الجمهوري وصف فيها الوضع الحالي في لبنان متحدثا عن أزمات الأدوية والكهرباء وغياب أفق المستقبل، وبدا متأثرا ودامعا، ودعا الجميع إلى التعاون، مؤكدا أن الحكومة لا تريد الغرق في التسييس.

وعلق رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وغرّد الحريري عبر حسابه في تويتر، "اخيرا، وبعد ١٢ شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة، كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نجيب ميقاتي، في وقت سابق اليوم الجمعة، على أهمية التضامن معا لتجاوز المحنة التي يمر بها البلاد.

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن تشكيلة حكومته إن "الوضع صعب جدا لكنه ليس مستحيلا إذا تضامننا جميعا كلبنانيين..



يجب أن نضع يدينا بيد بعض".

وخنقت العبرة ميقاتي الذي أدمعت عيناه، واصفا حال الشعب اللبناني اليوم، وما يواجهه من صعوبات في أمور الحياة الأساسية.

وقال ميقاتي متأثرا: "الأمهات قللوا جرعات الحليب لأطفالهم لأن الحليب غير متوفر في لبنان، والأم اللنانية تودع ابنها المهاجر بدمعة، وليس لديها ما يكفي لشراء حبة بنادول".

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية "ستعمل بمبدأ وطني، متقيدين بالدستور اللبناني، آملين أن نعود لنوقف الانهيار الحالي".

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، الجمعة، قد أعلن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي برئيس البلاد، ميشال عون.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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