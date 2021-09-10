إسرائيل تعدم الطبيب حازم الجولاني على أبواب المسجد الأقصى

2021/09/10 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة الطبيب المقدسي حازم الجولاني بإطلاق النار عليه قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) في مدينة القدس.وقال بيان لشرطة الاحتلال إنها أطلقت النار باتجاه فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الأقصى، وأصيب أحد عناصرها بجروح في العملية”.ويظهر تصوير متداول الطبيب الجولاني …

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