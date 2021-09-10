الكهرباء تكشف عن توجيهات حكومية للمضي بالطاقة الشمسية في العراق

2021/09/10 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن توجيهات حكومية للمضي بالطاقة الشمسية في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، عقد اجتماعاً موسعاً (اون لاين) مع شركة مصدر الإماراتية للتباحث حول آليات إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد”.ونقل البيان عن وزير الكهرباء وكالة قوله، …

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