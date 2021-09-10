بالفيديو.. القبض على اثنين من السجناء الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع

2021/09/10 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، الجمعة، إلقاء القبض على اثنين من السجناء الفارين الستة من سجن جلبوع، قرب جبل القفزة شمال إسرائيل.

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