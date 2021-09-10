القبض على مصري في مطار القاهرة عاد بعد غياب 30 عاما

2021/09/10 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل القبض على متهم داخل مطار القاهرة خلال عودته من أمريكا بعد 30 عاما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقيم في أمريكا على مدار 30 عاما، وعاد للبلاد وبحوزته نبات الحشيش والقنب بقصد التعاطي، حيث قال دفاعه الذي حضر معه التحقيقات وجلسات المحاكمة إن موكله كان يتعاطى نبات الحشيش في أمريكا بغرض العلاج، بناء على توصيات الأطباء وطبقا للتقارير الطبية التي تشير أن مصاب بحالة مرضية حادة.

وقدم حافظة مستندات أمام المحكمة تفيد بأنه يتعاطى نبات الماريجوانا وبذور القنب مناسب لحالة المتهم المرضية وهذا ثابت بالتقارير الطبية الصادرة من طبيب بشرى في أمريكا يدعى جان تاليراند.

قدم دفاع المتهم للمحكمة خلال محاكمته صورة من التقارير الطبية مترجمة للغة العربية وقال إن موكله تم تشخيصه بحالة مرضية حادة وأن الاستخدام الطبي للماريجوانا ملائم لحالته وانتهى التقرير المترجم باللغة العربية للمحكمة بأن الشخص كمريض يسمح له بحيازة أو زراعة نبات القنب الطبي وفقا لقانون الصحة والسلامة بكاليفورنيا إذ حيازة المتهم للماريجوانا وبذور القنب حيازة مشروعة لحالته المرضية.

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