إسرائيل تقبض على اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع

2021/09/10 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اعتقال إثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن الجلبوع، في مدينة الناصرة.وحسب ما نشر الإعلام الإسرائيلي، فإن “الأسرى المعتقلين هم يعقوب قادري، ومحمود عارضة”.ولا […]

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