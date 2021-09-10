التخطيط تحدد شرطاً لإجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل

2021/09/10 | 22:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن التخصيصات المالية هي الفيصل لإجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل 2022، فيما كشفت عن المعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام للبلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن “تنفيد التعداد العام للسكان مر بمنعطفات كثيرة منذ بداية 2010، وكانت في …

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