طارق حرب يتنبأ بعدد نواب المكون السني بالانتخابات

2021/09/10 | 22:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنبئ الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الجمعة، بعدد نواب المكون السني بالانتخابات القادمة، فيما بين سبب الزيادة.وقال حرب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بالنظر لإقدام المرشحين والناخبين من المكون السني على الانتخابات المقبلة بشكل يفوق ما كان عليه في الدورات الانتخابية السابقة بشكل كبير وغير متصور ولطبيعة الدائرة …

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